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    У світі

    У США пропонують заборонити уряду визнавати Крим російським

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    У США виступають за ухвалення закону, який заборонить визнавати Крим російським - У США пропонують заборонити уряду визнавати Крим російським
    У США виступають за ухвалення закону, який заборонить визнавати Крим російським

    Член комітету у закордонних справах ухвалив важливе рішення

    Члени комітету у закордонних справах Палати представників США одноголосно схвалили законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим російським. Про це йдеться у підсумку засідання комітету, передає «Укрінформ».

    «Законопроекти (зокрема H.R. 596 «Про невизнання анексії Криму») були схвалені одноголосно, й направлені на розгляд до Палати представників», - йдеться у документі.

    У самому тексті законопроекту пропонується заборонити американським федеральним департаментам або Агентствам вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Росії на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод.

    Водночас, у документі зазначається, що президент США має право зробити виняток, якщо він вважатиме, що це є необхідним для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

    Як відомо, щоб законопроект став законом у США, його повинні ухвалити Палата представників й Сенат США. Потім документ надходить на підпис президенту Сполучених Штатів.

    Крим США Сенат США
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