У США розповіли про останні переговори з Росією



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Заступник державного секретаря США Девід Гейл 10 липня в Гельсінкі зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим

Адміністрація президента Трампа націлена на зменшення розбіжностей у відносинах з Росією, особливо щодо реагування на глобальні виклики, однак, негативна поведінка РФ залишається перешкодою для поліпшення двосторонніх відносин.

Такими стали висновки останніх переговорів США-Росія на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств, повідомила в середу речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус.

«Заступник державного секретаря США Девід Гейл 10 липня в Гельсінкі зустрівся із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Вони обговорили відносини США й Росії, а також наслідки регіональних викликів у Європі, на Близькому Сході і в Азії»,- зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому, американська сторона наголосила, що «хоча Сполучені Штати й прагнуть звузити розбіжності та сприяти співпраці з Росією щодо низки глобальних викликів, негативні дії РФ все ж продовжують бути перешкодою для прогресу у двосторонніх відносинах».

Нагадаємо, Девід Гейл перебуває у Фінляндії для участі в міністерській зустрічі 28 країн-членів ЄС для обговорення питань трансатлантичної безпеки. Його зустріч з представником російського МЗС відбулася в контексті останніх домовленостей президентів Трампа й Путіна на саміті G20 у японському місті Осака, на якій сторони підтвердили наміри посилити двосторонні контакти.

Після Фінляндії заступник держсекретаря США має намір відвідати Естонію, Чехію, Молдову й Велику Британію.

Джерело: Укрінформ