У США собака стала героїнею прогнозу погоди (відео)
- Сьогодні, 18:28
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Собака Белла
Собака неочікувано пройшла позаду ведучого
У США велика чорно-біла собака внесла сум'яття у випуск прогнозу погоди на телеканалі WMUR-TV. Відеозапис із нестандартним випадком телеканал поширив у соцмережах.
Собака пройшла позаду ведучого Джоша Джаджа, здивувавши чоловіка. Тварину звуть Белла. Вона належить одній із співробітниць студії на ім'я Емі. Жінка привела собаку на роботу.
Джадж розповів про подію в своєму Twitter. Його підписники запропонували всім телеканалам завести милих собак, щоб ті невимушено прогулюватися під час метеорологічних зведень.