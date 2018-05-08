У США собака стала героїнею прогнозу погоди (відео)

Собака неочікувано пройшла позаду ведучого

У США велика чорно-біла собака внесла сум'яття у випуск прогнозу погоди на телеканалі WMUR-TV. Відеозапис із нестандартним випадком телеканал поширив у соцмережах. Собака пройшла позаду ведучого Джоша Джаджа, здивувавши чоловіка. Тварину звуть Белла. Вона належить одній із співробітниць студії на ім'я Емі. Жінка привела собаку на роботу.



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Собака Белла

Собака неочікувано пройшла позаду ведучого

У США велика чорно-біла собака внесла сум'яття у випуск прогнозу погоди на телеканалі WMUR-TV. Відеозапис із нестандартним випадком телеканал поширив у соцмережах.

Собака пройшла позаду ведучого Джоша Джаджа, здивувавши чоловіка. Тварину звуть Белла. Вона належить одній із співробітниць студії на ім'я Емі. Жінка привела собаку на роботу.

Джадж розповів про подію в своєму Twitter. Його підписники запропонували всім телеканалам завести милих собак, щоб ті невимушено прогулюватися під час метеорологічних зведень.