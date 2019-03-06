У США у вишах почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу



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Зарплата фахівців з канабісу буде в кілька разів вищою, ніж в інших галузях

До 2022 року ця сфера створить 467 тисяч робочих місць в науці, фармацевтиці та маркетингу, - дослідники

У США почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу в університетах та коледжах. Зокрема, таку програму вже відкрили в Мічиганському університеті.

Дослідники ринку, що зосереджується на тенденціях промисловості канабісу, запевняють, що вже до 2022 року ця сфера створить 467 тисяч робочих місць в науці, фармацевтиці та маркетингу, а зарплата буде в кілька разів вищою, ніж в інших галузях.

Весною 2019 року аналогічну програму запустять у Північній Дакоті, а університет Колорадо пропонує студентам вивчати соціальні, юридичні, політичні та медичні аспекти канабісу. Курси щодо права і політики марихуани запустять в Огайо, університетах Денвера і Вандербілта.

«Ми забезпечимо студентам швидкий шлях в індустрію. Поки що там спостерігається гостра нестача кадрів, особливо хіміків-аналітиків», — каже професор Мічиганського університету Брендон Кенфілд.

Підготовкою фахівців з вирощування канабісу вирішили зайнятися навіть у штатах, де його ще не легалізували, наприклад, у Коннектикуті.

Зазначило, що нині марихуана легалізована у семи американських штатах — Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада, Массачусетс і Каліфорнія.

Нагадаємо, 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

У США у червні 2019 року вперше затвердили продаж медичного препарату на основі канабісу.

У жовтні у Канаді дозволили продаж марихуани в особистих цілях. Дорослим можуть продавати не більше 30 грамів, а вдома можна вирощувати не більше 4 кущів конопель. Так Канада стала другою країною у світі після Уругваю, яка повністю легалізувала марихуану.

Джерело: Громадське