У США вдруге пройшла випробування ракета для космічного туризму

Під час тестування ракета піднялася приблизно на 100 кілометрів та провела у повітрі близько 10 хвилин

Компанія засновника Amazon Джефа Безоса Blue Origin вдало провела вже друге поспіль випробування ракети для суборбітального космічного туризму New Shepard.

Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що під час тестування ракета піднялася приблизно на 100 кілометрів та провела у повітрі близько 10 хвилин, а після цього успішно приземлилася на майданчику в Техасі.

Це вже другий успішний запуск New Shepard 4. Як відомо, перший відбувся у січні 2021 року і також був вдалим.

Під час реального польоту на борту має бути команда, однак тестування відбувається без її участі.

New Shepard являє собою багаторазовий корабель для космічного туризму та наукових досліджень. Конструктивно це пілотована капсула, яка стартує вертикально за допомогою одноступінчастої багаторазової ракети-носія. Капсула вміщує 6 людей і має систему аварійного порятунку.