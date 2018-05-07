У США відкрився перший в світі ресторан із повністю роботизованою кухнею

Єдиними працівниками-людьми кухні ресторану Spyce є два кухарі, які стежать за роботою машин і займаються сервуванням готових страв

Чотири студенти Массачусетського технологічного інституту (MIT) і шеф-кухар, володар Michelin, Даніель Булуда відкрили перший в світі ресторан з повністю роботизованою кухнею. Про це повідомляє видання Engadget. Заклад, що розташований в Бостоні, отримав назву Spyce. Кухня ресторану складається з семи автономних блоків, кожен з яких



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частина роботизованої кухні ресторану Spyce

Єдиними працівниками-людьми кухні ресторану Spyce є два кухарі, які стежать за роботою машин і займаються сервуванням готових страв

Чотири студенти Массачусетського технологічного інституту (MIT) і шеф-кухар, володар Michelin, Даніель Булуда відкрили перший в світі ресторан з повністю роботизованою кухнею. Про це повідомляє видання Engadget.

Заклад, що розташований в Бостоні, отримав назву Spyce. Кухня ресторану складається з семи автономних блоків, кожен з яких відповідає за підготовку певних страв. Блоки з’єднані системою роздавальників і барабаном.

Клієнту потрібно лише вибрати страву на терміналі, після чого автономні модулі почнуть приготування. Одні модулі відповідають за приготування овочів, інші - фруктів, треті - за м’ясні продукти тощо.

Для розігріву їжі в Spyce використовується плита, яка нагрівається за допомогою магнітної індукції. Після кожного приготування їжі плита самостійно очищається.

Кухня повністю відкрита для огляду відвідувачів, і вони можуть на власні очі побачити, як роботи готують замовлену їжу. Єдиними працівниками-людьми кухні ресторану Spyce є два кухарі, які стежать за роботою машин і займаються сервуванням готових страв.