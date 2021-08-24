У США виправдали поліцейського, який застрелив протестувальника під час штурму Капітолію

Дії офіцера в цьому випадку потенційно врятували членів Палати представників і персонал від серйозних травм і можливої смерті

У США внутрішнє розслідування виправдало поліцейського з Капітолію, який застрелив одного з протестувальників під час штурму будівлі 6 січня.

Поліція Капітолію 23 серпня оголосила результати свого розслідування і встановила, що поліцейський діяв згідно з законом і відповідно до політики відділу поліції у той час, як протестувальник почав пробиратися через зламану частину дверей до приміщення, відомого як лобі спікера.

«Дії офіцера в цьому випадку потенційно врятували членів Палати представників і персонал від серйозних травм і можливої смерті», – йдеться у повідомленні поліції Капітолію.

Офіцеру, імені якого не називають, не будуть призначати покарання, йдеться в заяві.

6 січня після мітингу біля Білого дому за участю тодішнього президента Дональда Трампа кілька сотень протестувальників увірвалися в приміщення Конгресу в спробі запобігти сертифікації законодавцями результатів президентських виборів, на яких здобув перемогу Джо Байден.

Майже 600 особам висунули обвинувачення у кримінальних справах, пов’язаних зі штурмом Капітолію, внаслідок якого загинули щонайменше п’ятеро людей.

Через кілька днів Палата представників оголосила імпічмент Трампу за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, проте він був виправданий Сенатом. Це був другий імпічмент президента Трампа.