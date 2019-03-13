У Вінниці створили 3D-макет ставки Гітлера «Вервольф»

Прем'єра макета відбудеться у День визволення Вінниччини

У Вінниці для історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму створили 3D-макет основної частини ставки Гітлера «Вервольф», розташованої поблизу с. Стрижавка.

Про це кореспондентові повідомив голова ГО «Центру візуальних проектів» Дмитро Вєтошкін.

«3D-макет виготовлений на замовлення Вінницького обласного краєзнавчого музею для історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму, розташованого у ставці Гітлера «Вервольф». Його головна функція - забезпечити наочно, як виглядала основна частина території ставки, аби відвідувачі музею побачили це. На макеті розміром 2.5 на 1.2 метри все зображено досить детально: там є тридцять об’єктів і навіть 600 дерев», - повідомив Вєтошкін.

За його словами, на створення 3D-макету «Вервольфу» знадобилося 5 місяців. Позаяк креслень ставки не збереглося, відтворювали розташування споруд і об’єктів у макеті за допомогою фотографій та архівних документів, у яких збереглися описи приміщень та їх розташування. Окрім того, орієнтувалися на залишки фундаментів на руїнах ставки.

Макет території «Вервольфу» виготовлено у масштабі 1:500, а споруди – в удвічі більшому, аби їх можна було роздивитися. Зокрема, це будинок Гітлера, готель, будинок для генералів, казарми, два бункери, недобудований кінотеатр, басейн і капличка.

Виготовили макет за допомогою 3D-принтера коштом благодійників. Уперше його покажуть громаді 20 березня, коли відзначатиметься День визволення Вінниччини від окупантів.