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    У Вінниці створили 3D-макет ставки Гітлера «Вервольф»

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    У Вінниці створили 3D-макет ставки Гітлера «Вервольф»

    Прем'єра макета відбудеться у День визволення Вінниччини

    У Вінниці для історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму створили 3D-макет основної частини ставки Гітлера «Вервольф», розташованої поблизу с. Стрижавка.

    Про це кореспондентові повідомив голова ГО «Центру візуальних проектів» Дмитро Вєтошкін.

    «3D-макет виготовлений на замовлення Вінницького обласного краєзнавчого музею для історико-меморіального комплексу пам’яті жертв нацизму, розташованого у ставці Гітлера «Вервольф». Його головна функція - забезпечити наочно, як виглядала основна частина території ставки, аби відвідувачі музею побачили це. На макеті розміром 2.5 на 1.2 метри все зображено досить детально: там є тридцять об’єктів і навіть 600 дерев», - повідомив Вєтошкін.

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    За його словами, на створення 3D-макету «Вервольфу» знадобилося 5 місяців. Позаяк креслень ставки не збереглося, відтворювали розташування споруд і об’єктів у макеті за допомогою фотографій та архівних документів, у яких збереглися описи приміщень та їх розташування. Окрім того, орієнтувалися на залишки фундаментів на руїнах ставки.

    Макет території «Вервольфу» виготовлено у масштабі 1:500, а споруди – в удвічі більшому, аби їх можна було роздивитися. Зокрема, це будинок Гітлера, готель, будинок для генералів, казарми, два бункери, недобудований кінотеатр, басейн і капличка.

    Виготовили макет за допомогою 3D-принтера коштом благодійників. Уперше його покажуть громаді 20 березня, коли відзначатиметься День визволення Вінниччини від окупантів.

    Джерело: Укрінформ

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