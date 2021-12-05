У США затримали батьків-утікачів підлітка, який застрелив у школі чотирьох людей

Наразі подружжя відправили до тієї ж в’язниці округу Окленд, де перебуває їхній син

У США затримали подружжя Джеймс і Дженніфер Крамблі, батьків 15-річного Ітана Крамблі, який застрелив у школі чотири людини та ще сімох поранив. Їх звинуватили у ненавмисному вбивстві, але у день стрілянини пара втекла з міста. Про це пише CNN.

Поліція повідомила, що батьків шкільного стрілка знайшли та затримали вранці 4 грудня у Детройті. Їх знайшли на першому поверсі промислової будівлі поблизу місця, де раніше знайшли їх автомобіль.

Джеймса і Дженніфер Крамблі звинувачують у ненавмисному вбивстві через ігнорування напередодні смертельної стрілянини ознак того, що їхній син може вдатися до агресії.

Самому Ітану закидають вбивство, тероризм та інших звинувачення щодо стрілянини. За даними прокурорки округу Окленд Карен Макдональд, Джеймс Крамблі купив напівавтоматичний пістолет, знайдений під час стрілянини, лише за 4 дні до трагічних подій. Дії батьків вона назвала «кричущими».

Наразі подружжя відправили до тієї ж в’язниці округу Окленд, де перебуває їхній син.

Поліція оголосила їх у розшук, оскільки Крамблі не з'явилися на судове засідання щодо розгляду їхніх обвинувачень. Адвокат подружжя заявляв, що вони покинули місто «заради власної безпеки» і мають намір добровільно здатися. Але у поліції Детройту кажуть, що немає жодних ознак того, що Крамблі хотіли бути знайдені.

Під час судового розгляду 4 грудня Джеймс і Дженніфер Крамблі заявили, що не визнають себе винними. Суд призначив їм заставу по 500 000 доларів кожному. У в'язниці вони перебувають окремо одне від одного.