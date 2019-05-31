У столиці Афганістану вибухнуло авто: семеро загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деталі теракту з'ясовує слідство

У результаті вибуху шестеро людей отримали поранення

В Афганістані на заході Кабула автомобіль, начинений вибухівкою, злетів у повітря поруч з Університетом національної оборони.

Про це інформує Сіньхуа з посиланням на МВС Афганістану.

«Щонайменше сім осіб загинули і шість отримали поранення в результаті підриву замінованого автомобіля в четвер поруч із військовим університетом на заході столиці Афганістану Кабула», - йдеться в повідомленні.

Вибух стався поряд з Університетом національної оборони імені маршала Фахіма саме в той момент, коли з нього виходили студенти.

Уточнюється, що один із сімох загиблих, імовірно, був терористом, який перебував в автомобілі. Деталі теракту з'ясовує слідство.

Раніше повідомлялося, що на півночі Афганістану стався напад на відділок поліції в місті Пулі-Хумрі (провінція Баглан). П'ятеро людей загинули та понад 50 отримали поранення.