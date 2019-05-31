  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У столиці Афганістану вибухнуло авто: семеро загиблих

    • Розсилка
    Деталі теракту з'ясовує слідство - У столиці Афганістану вибухнуло авто: семеро загиблих
    Деталі теракту з'ясовує слідство

    У результаті вибуху шестеро людей отримали поранення

    В Афганістані на заході Кабула автомобіль, начинений вибухівкою, злетів у повітря поруч з Університетом національної оборони.

    Про це інформує Сіньхуа з посиланням на МВС Афганістану.

    Читайте також

    «Щонайменше сім осіб загинули і шість отримали поранення в результаті підриву замінованого автомобіля в четвер поруч із військовим університетом на заході столиці Афганістану Кабула», - йдеться в повідомленні.

    Вибух стався поряд з Університетом національної оборони імені маршала Фахіма саме в той момент, коли з нього виходили студенти.

    Уточнюється, що один із сімох загиблих, імовірно, був терористом, який перебував в автомобілі. Деталі теракту з'ясовує слідство.

    Раніше повідомлялося, що на півночі Афганістану стався напад на відділок поліції в місті Пулі-Хумрі (провінція Баглан). П'ятеро людей загинули та понад 50 отримали поранення.

    Читайте також
    вибух МВС Афганістан студенти слідство автомобіль повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ