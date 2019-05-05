В Афганістані смертник підірвав авто біля поліцейського відділку. Є загиблі
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Представник міністерства внутрішніх справ в Кабулі Насрат Рахімі заявив, що кільком бойовикам вдалося проникнути у відділок
На півночі Афганістану стався напад на відділок поліції в місті Пулі-Хумрі (провінція Баглан). Щонайменше п'ятеро людей загинули та понад 50 отримали поранення.
Про це повідомляє TOLO News.
Зазначається, що близько 12 години дня терорист-смертник підірвав автомобіль з вибухівкою біля поліцейської дільниці. Після цього почалася перестрілка між бойовиками та правоохоронцями.
Член провінційної ради Баглана заявив, що зіткнення тривають.
Представник міністерства внутрішніх справ в Кабулі Насрат Рахімі заявив, що кільком бойовикам вдалося проникнути у відділок.
Відомо, що принаймні двох нападників застрелили, також загинули щонайменше двоє співробітників поліції. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Талібан».
Нагадаємо, в Афганістані у центрі Кабула 20 квітня поблизу урядової будівлі пролунав вибух. У нападі брали участь три терористи-смертники.
Джерело: Європейська правда