У техаській церкві під час служби сталася різанина

Причини нападу невідомі

В місті Корпус-Крісті, що на півдні штату Техас (США), під час церковної служби в приватному будинку озброєний ножем чоловік атакував вірян, в результаті поранені четверо людей. Про це повідомляє видання AP. Як зазначається, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Ще троє були шпиталізовані в лікарню. Поліція повідомляє, що 54-річний пастор



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Нападник Марко Антоніо Морено

Причини нападу невідомі

В місті Корпус-Крісті, що на півдні штату Техас (США), під час церковної служби в приватному будинку озброєний ножем чоловік атакував вірян, в результаті поранені четверо людей. Про це повідомляє видання AP.

Як зазначається, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Ще троє були шпиталізовані в лікарню. Поліція повідомляє, що 54-річний пастор церкви отримав ножове поранення в груди, він знаходиться у важкому стані. У двох - рвані рани рук, які вони отримали під час спроби захистити пастора від нападника.

Правоохоронці затримали злочинця на місці злочину. Ним виявився 28-річний Марко Антоніо Морено, який раніше мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Йому пред'явлені звинувачення у вбивстві і нападі при обтяжуючих обставинах.

Відзначається, що в момент нападу у будинку біли 20 людей.

Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Техас сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули щонайменше 27 людей.