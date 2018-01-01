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    У техаській церкві під час служби сталася різанина

    Причини нападу невідомі
    В місті Корпус-Крісті, що на півдні штату Техас (США), під час церковної служби в приватному будинку озброєний ножем чоловік атакував вірян, в результаті поранені четверо людей. Про це повідомляє видання AP. Як зазначається, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Ще троє були шпиталізовані в лікарню. Поліція повідомляє, що 54-річний пастор
    • Сьогодні, 19:59
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    Нападник&nbsp;Марко Антоніо Морено
    Нападник Марко Антоніо Морено

    Причини нападу невідомі

    В місті Корпус-Крісті, що на півдні штату Техас (США), під час церковної служби в приватному будинку озброєний ножем чоловік атакував вірян, в результаті поранені четверо людей. Про це повідомляє видання AP.

    Як зазначається, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Ще троє були шпиталізовані в лікарню. Поліція повідомляє, що 54-річний пастор церкви отримав ножове поранення в груди, він знаходиться у важкому стані. У двох - рвані рани рук, які вони отримали під час спроби захистити пастора від нападника.

    Правоохоронці затримали злочинця на місці злочину. Ним виявився 28-річний Марко Антоніо Морено, який раніше мав проблеми з алкоголем і наркотиками. Йому пред'явлені звинувачення у вбивстві і нападі при обтяжуючих обставинах.

    Відзначається, що в момент нападу у будинку біли 20 людей.

    Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Техас сталася стрілянина в баптистській церкві, в результаті якої загинули щонайменше 27 людей.

    церква США смерть напад поліція
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