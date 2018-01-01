У Тунісі знову відбуваються протести і сутички із поліцією
- Сьогодні, 12:38
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Розсилка
Всього за час протестів було заарештовано до 800 осіб
У Тунісі після двох днів спокою знову відбуваються протести. Перш за все, вони охопили два квартали столиці і ще щонайменше одне місто.
Так, в районі столиці Еттадамен поліція застосувала сльозогінний газ проти протестуючих. На такий крок сили безпеки змушені були піти після того, як протестуючі віком трохи старше двадцяти років обкидали поліцію камінням і почали підпалювати покришки.
Також протести відбуваються і в столичному районі Крам. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Перед цим в Тунісі пройшли мирні протести, які були присвячені сьомій річниці втечі Бен Алі із країни. Уряд у суботу пообіцяв збільшити на 70 млн доларів допомогу для бідних сімей, проте це не попередило як мирну демонстрацію, так і нові сутички із поліцією.
Всього за час протестів, які почалися 8 січня, було заарештовано до 800 осіб. Протести спричинені підвищенням цін на продукти першої необхідності і збільшення податків, про що заявив правлячий уряд 1 січня. Такі кроки мають зменшити дефіцит бюджету, як того вимагають міжнародні кредитори.