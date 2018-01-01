У Туреччині розбився військовий літак, є загиблі

Літак впав одразу після зльоту

У Туреччині впав тренувальний військовий літак, в результаті чого загинули два пілоти. Про це повідомляє видання DHA. Як повідомляється, літак розбився в турецькій провінції Ізмір. В кабіні знаходилися два пілоти, вони загинули. Відзначається, що літак впав відразу після зльоту в районі авіабази в Чешме. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що



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Літак впав одразу після зльоту

У Туреччині впав тренувальний військовий літак, в результаті чого загинули два пілоти. Про це повідомляє видання DHA.

Як повідомляється, літак розбився в турецькій провінції Ізмір. В кабіні знаходилися два пілоти, вони загинули. Відзначається, що літак впав відразу після зльоту в районі авіабази в Чешме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі при заході на посадку на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький (центральний схід країни) впав військовий винищувач МіГ-29.