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    У Туреччині розбився військовий літак, є загиблі

    Літак впав одразу після зльоту
    У Туреччині впав тренувальний військовий літак, в результаті чого загинули два пілоти. Про це повідомляє видання DHA. Як повідомляється, літак розбився в турецькій провінції Ізмір. В кабіні знаходилися два пілоти, вони загинули. Відзначається, що літак впав відразу після зльоту в районі авіабази в Чешме. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що
    • Сьогодні, 11:32
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    Літак впав одразу після зльоту

    У Туреччині впав тренувальний військовий літак, в результаті чого загинули два пілоти. Про це повідомляє видання DHA.

    Як повідомляється, літак розбився в турецькій провінції Ізмір. В кабіні знаходилися два пілоти, вони загинули. Відзначається, що літак впав відразу після зльоту в районі авіабази в Чешме.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі при заході на посадку на військовий аеродром Мінськ-Мазовецький (центральний схід країни) впав військовий винищувач МіГ-29.

    Туреччина літак смерть військові
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