У Туреччині терористи напали на військову базу, є загиблий
- Сьогодні, 18:09
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Бойовики проникли на територію Туреччини з Іраку
На південному сході Туреччини, у провінції Хаккарі, скоєно напад на військову частину. В результаті загинув один військовослужбовець, п'ятеро поранені. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk.
Згідно з інформацією каналу, напад здійснили бойовики терористичної організації PKK, які проникли на територію Туреччини з Іраку. Повідомляється також, що під час нападу бойовиків застосували гранатомет.
Поранені доставлені у військовий госпіталь в Хаккарі.
Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію «Оливкова гілка» в Сирії. В ході військової операції Туреччини в сирійському Африне ліквідували 790 бойовиків.
Крім того, в Генштабі Туреччини відзначили, що в результаті ударів ВПС Туреччини в рамках операції в Африне були знищені ще 18 об'єктів терористів.
Перед чим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція може розширитися і на інші області Сирії, контрольовані бойовиками.
Джерело: РБК-Україна