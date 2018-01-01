У Туреччині терористи напали на військову базу, є загиблий

Бойовики проникли на територію Туреччини з Іраку

На південному сході Туреччини, у провінції Хаккарі, скоєно напад на військову частину. В результаті загинув один військовослужбовець, п'ятеро поранені. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk. Згідно з інформацією каналу, напад здійснили бойовики терористичної організації PKK, які проникли на територію Туреччини з Іраку. Повідомляється



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Туреччині терористи напали на військову базу

Бойовики проникли на територію Туреччини з Іраку

На південному сході Туреччини, у провінції Хаккарі, скоєно напад на військову частину. В результаті загинув один військовослужбовець, п'ятеро поранені. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk.

Згідно з інформацією каналу, напад здійснили бойовики терористичної організації PKK, які проникли на територію Туреччини з Іраку. Повідомляється також, що під час нападу бойовиків застосували гранатомет.

Поранені доставлені у військовий госпіталь в Хаккарі.

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію «Оливкова гілка» в Сирії. В ході військової операції Туреччини в сирійському Африне ліквідували 790 бойовиків.

Крім того, в Генштабі Туреччини відзначили, що в результаті ударів ВПС Туреччини в рамках операції в Африне були знищені ще 18 об'єктів терористів.

Перед чим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція може розширитися і на інші області Сирії, контрольовані бойовиками.

Джерело: РБК-Україна