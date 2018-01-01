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    У Туреччині терористи напали на військову базу, є загиблий

    Бойовики проникли на територію Туреччини з Іраку
    На південному сході Туреччини, у провінції Хаккарі, скоєно напад на військову частину. В результаті загинув один військовослужбовець, п'ятеро поранені. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk. Згідно з інформацією каналу, напад здійснили бойовики терористичної організації PKK, які проникли на територію Туреччини з Іраку. Повідомляється
    • Сьогодні, 18:09
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    У Туреччині терористи напали на військову базу
    У Туреччині терористи напали на військову базу

    Бойовики проникли на територію Туреччини з Іраку

    На південному сході Туреччини, у провінції Хаккарі, скоєно напад на військову частину. В результаті загинув один військовослужбовець, п'ятеро поранені. Про це повідомляє турецький телеканал Haberturk.

    Згідно з інформацією каналу, напад здійснили бойовики терористичної організації PKK, які проникли на територію Туреччини з Іраку. Повідомляється також, що під час нападу бойовиків застосували гранатомет.

    Поранені доставлені у військовий госпіталь в Хаккарі.

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    Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію «Оливкова гілка»  в Сирії. В ході військової операції Туреччини в сирійському Африне ліквідували 790 бойовиків.

    Крім того, в Генштабі Туреччини відзначили, що в результаті ударів ВПС Туреччини в рамках операції в Африне були знищені ще 18 об'єктів терористів.

    Перед чим президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що військова операція може розширитися і на інші області Сирії, контрольовані бойовиками.

    Джерело: РБК-Україна

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