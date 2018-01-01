Ердоган хоче розширити військову операцію на весь кордон із Сирією
- Сьогодні, 02:17
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Ердоган пообіцяв, що турецькі війська «звільнять» весь простір сирійсько-турецького кордону до Іраку
Туреччина збирається розширити військову операцію проти курдських воєнізованих формувань «Загони народної самооборони» на весь простір сирійсько-турецького кордону.
Про це в п'ятницю, 26 січня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує DW.
«Операція «Оливкова гілка» триватиме, поки не будуть досягнуті всі поставлені цілі», - сказав президент, підкресливши, що турецькі війська «звільнять» від «терористів» місто Манбідж і весь простір сирійсько-турецького кордону до Іраку.
Турецько-сирійський кордон простягається на 900 кілометрів, з сирійської сторони більша його частина контролюється курдськими формуваннями. Південніше починаються території, підконтрольні Башару Асаду. Після завершення операції в районі міста Афрін турецькі війська почнуть операцію в районі Манбіджа, заявив Ердоган.
Між тим захисники Афріна звернулися з вимогою надати їм військову допомогу до президента Сирії Башара Асада.
«Будь-який напад на Афрін є атакою на суверенність сирійської держави», - заявив один з керівників курдської адміністрації в Афріні, який визнав регіон «невід'ємною частиною Сирії». Президент Асад засудив турецьку агресію, але не вступив у відкрите військове протистояння з Анкарою.
Тим часом Афрін залишають мирні жителі. Не менше п'яти тисяч, за даними ООН, знайшли притулок в навколишніх селищах. Ще не менше тисячі людей виїхало в сирійське місто Алеппо.
Нагадаємо, турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.
Раніше повідомлялося, що Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії.