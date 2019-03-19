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    У світі

    У Туреччині з'єднали морську і наземну частину газогону

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    У Туреччині з'єднали морську і наземну частину газогону

    Початок експлуатації нового газогону заплановано на кінець 2019 року

    У Туреччині з'єднали морську і прибережну секції російського газопроводу «Турецький потік». Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оператора будівництва газопроводу.

    «Ця операція була проведена на обох нитках у російських водах у січні-лютому 2019 року і завершена біля турецького узбережжя у поточному році», - йдеться в повідомленні.

    «Компресорна станція, що забезпечить необхідний тиск для транспортування газу дном Чорного моря, як і ділянка берегового зіткнення в РФ - повністю готові до початку експлуатації», - йдеться у повідомленні.

     Після завершення робіт з будівництва приймального терміналу в Кий'їкеї газопровід «Турецький потік» буде готовий до експлуатації. Початок експлуатації нового газогону заплановано на кінець 2019 року.

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