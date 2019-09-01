У вересні Росія головуватиме у Радбезі ООН



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Зал засідань Радбезу ООН Фото з офіційної сторінки ООН у Twitter

Головування у Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншої кожного місяця

Протягом вересня 2019 року тимчасове головування у Раді Безпеки ООН переходить, згідно з ротацією, до делегації Росії.

Про це повідомляє ООН на офіційній сторінці у Twitter.

«Протягом вересня головування у Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії», – повідомили в ООН.

Нагадаємо, перед тим у серпні у Радбезі ООН головувала Польща. Після Росії, у жовтні РБ ООН очолюватиме ПАР, у листопаді – Велика Британія, у грудні – США.

Як відомо, Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П’ять з них знаходяться за столом-підковою постійно – США, Франція, Великобританія, Китай та Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для ухвалення рішень потрібне голосування більшості за умови одностайного рішення всіх постійних членів.

Головування у Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншої кожного місяця, згідно з алфавітним порядком латинської абетки.

Нагадаємо, українська мова так сильно налякала Росію, що Кремль шукав захисту в ООН.