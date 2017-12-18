У Відні тисячі людей вийшли на протест проти уряду консерваторів та правопопулістів

Урядові консерваторів та правопопулістів закидають «новий фашизм»

Кілька тисяч осіб у столиці Австрії в суботу, 13 січня, вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду. Організатори маніфестації закидають кабінету Себастіана Курца расистські, екстремістські та неофашистські ухили, передає агенція новин dpa. «Нові фашисти не підкорять нашу країну», - заявив один з активістів



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Фото: KURIER/Franz Gruber У Відні тисячі людей протестують проти нового правого уряду

Урядові консерваторів та правопопулістів закидають «новий фашизм»

Кілька тисяч осіб у столиці Австрії в суботу, 13 січня, вийшли на протест проти нового правоконсервативного уряду. Організатори маніфестації закидають кабінету Себастіана Курца расистські, екстремістські та неофашистські ухили, передає агенція новин dpa.

«Нові фашисти не підкорять нашу країну», - заявив один з активістів «Платформи за людяну політику надання притулку», Міхаель Ґеннер на протесті у Відні. Поліція зазначає, що демонстрація мирна. До участі в акції закликали також організації «Наступ на правих» та «Плафторма радикальних лівих».

Курц очолив уряд завдяки утворенню коаліції Австрійської народної партії з правопопулістами Австрійської партії свободи. Представник останньої, новий віце-канлцер Гайнц-Крістіан Штрахе на початку січня заявив, що нова парламентська більшість зупинить нелегальну міграцію до Австрії.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що розподіл біженців по країнах ЄС відповідно до фіксованих квотами є помилковим.

Джерело: Deutsche Welle