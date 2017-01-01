Австрійський канцлер наполягає на перегляді політики ЄС щодо біженців

«Якщо ми продовжимо йти цим шляхом, розкол в ЄС тільки посилиться», - каже Курц

Новий федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що розподіл біженців по країнах ЄС відповідно до фіксованих квотами є помилковим. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. Газета опублікувала матеріал в неділю, 24 грудня, на своєму сайті. «Змушуючи держави приймати біженців, Європа не просувається вперед», -



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Себастьян Курц

«Якщо ми продовжимо йти цим шляхом, розкол в ЄС тільки посилиться», - каже Курц

Новий федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що розподіл біженців по країнах ЄС відповідно до фіксованих квотами є помилковим. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. Газета опублікувала матеріал в неділю, 24 грудня, на своєму сайті.

«Змушуючи держави приймати біженців, Європа не просувається вперед», - стверджує політик. Таким чином він відреагував на схвалене Брюсселем у 2015 році рішення розподілити по державах європейського співтовариства до 120 тисяч нелегальних мігрантів, які перебували головним чином на території Греції та Італії.

«Якщо ми продовжимо йти цим шляхом, розкол в ЄС тільки посилиться. Країни-члени Євросоюзу повинні самі вирішити, чи будуть вони приймати цих людей, і якщо так, то в якій кількості», - зазначив голова консервативної Австрійської народної партії. При цьому він обмовився, що мігранти прагнуть, головним чином «в Німеччину, Австрію та Швецію», але не, наприклад, в «Болгарію або Угорщину».

У червні 2017 року проти рівномірного розподілу міграційної навантаження в ЄС висловилася також Чехія, яка раніше заявляла про готовність виконати вимоги Брюсселя. Поряд з Прагою в програмі з розподілу відмовляються брати участь Угорщина, Румунія, Польща та Словаччина.

Скоригувати політику ЄС в цій сфері Курц пропонує, зробивши акцент на підтримку країн-постачальників мігрантів і держав, що межують з ними. Якщо ж даний крок не буде представлятися можливим, то Брюссель повинен забезпечити «зони безпеки», неподалік від конфліктних регіонів, в тому числі і шляхом застосування військових засобів. Нелегальноій міграції має бути покладено край, резюмував Курц.

Канцлер Австрії також висловився на користь того, щоб держави Західної та Центральної Європи з великою повагою ставилися до своїх східних сусідів. На останніх все ще занадто часто «дивляться зверхньо», додав він.

Відень і Берлін мають ясніше усвідомлювати, що всі країни-члени європейського співтовариства рівні між собою, підкреслив Курц. У той же час він зазначив, що «верховенство закону і демократія є для Європи незаперечними». У зв'язку з цим в питанні про санкції Єврокомісії проти країн, які їх порушують, зокрема проти Польщі, неможливі ніякі компроміси, додав федеральний канцлер Австрії.

Себастьян Курц, який очолює консервативну Австрійську народну партію (АНП), вступив на посаду канцлера 18 грудня. Раніше він запевнив, що Відень продовжить проводити проєвропейський курс. АНП перемогла на парламентських виборах в середині жовтня, набравши 31,5 відсотка голосів. За їх результатами консерватори сформували правлячу коаліцію з правими популістами з Австрійської партії свободи (АПС).