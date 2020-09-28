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    У світі

    У водопроводі в Техасі виявили амебу, що поїдає мозок

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    У водопроводі в Техасі виявили амебу, що поїдає мозок - У водопроводі в Техасі виявили амебу, що поїдає мозок
    У водопроводі в Техасі виявили амебу, що поїдає мозок

    У містах з понад 27 тисячами мешканців навіть оголосили про стихійне лихо

    Мешканців восьми міст в американському штаті Техас попередили про смертельний мікроб Naegleria fowleri у водопроводі. Він харчується мозком, що призводить до смерті.

    Про це повідомляє CNN.

    Ввечері, 25 вересня, заборонили використовувати воду для будь-яких цілей, крім змиву туалетів, у Лейк-Джексон, Фріпорті, Енглтоні, Бразорії, Річвуді, Ойстер-Крік, Клуті та Розенберзі. Наступного дня заборону скасували у всіх містах, крім Лейк-Джексона, де продовжують дезінфекцію.

    У містах з понад 27 тисячами мешканців навіть оголосили про стихійне лихо. Влада Лейк-Джексона пізніше заявила, що люди можуть користуватися водою, але перед тим, як пити, кип'ятити її. Також людей просять не допускати попадання води в ніс під час купання, бо саме через ніс мікроб потрапляє в організм.

    Особливо вразливими до мікроба лікарі називають дітей, літніх людей та тих, хто має слабку імунну систему.

    8 вересня у Лейк-Джексоні госпіталізували 6-річного хлопчика з Naegleria fowleri, який згодом помер. Експерти розглядали два варіанти зараження: через бризки міського фонтану та через воду в будинку хлопчика. У бризках фонтану знайшли мікроб.

    Naegleria fowleri — амеба, яка може паразитувати в організмі людини. Вона живе у теплих прісних водоймах по всьому світу. Разом з водою мікроб потрапляє у ніс, а звідти — у головний мозок. Найчастіше людина інфікується під час плавання та пірнання у прісних водоймах.

    Не можна заразитися, якщо ковтнути воду, а також інфекція не передається від людини до людини.

    Амеба харчується мозком, що призводить до крововиливів і некрозу (відмирання клітин). У більшості випадків (95%) інфікована людина помирає. Після зараження з'являються такі симптоми як лихоманка, нудота, блювота, болі в шиї та голові.

    У США інфікування Naegleria fowleri достатньо рідкісне: з 2009 до 2018 року зафіксували 34 випадки.

    США міст час
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