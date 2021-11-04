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    У Японії вуличних кішок поселили в офісі для покращення роботи співробітників

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    На незвичайний експеримент зважилася компанія, яка займається онлайн-торгівлею. - У Японії вуличних кішок поселили в офісі для покращення роботи співробітників

    На незвичайний експеримент зважилася компанія, яка займається онлайн-торгівлею.

    фото: Toru Hanai/Reuters

    Кішкам дозволено ходити по всьому офісу, залазити на столи та відволікати співробітників

    В офісі компанії з Японії тепер мешкають дев'ять кішок, яких підібрали з вулиці, пише World of Buzz.

    Начальство вважає, що завдяки тваринам співробітники менше нервуватимуть і краще працюватимуть.

    За даними місцевих ЗМІ, на незвичайний експеримент зважилася компанія, яка займається онлайн-торгівлею.

    Кішкам дозволено ходити по всьому офісу, залазити на столи та відволікати співробітників під час робочого дня.

    Керівництво фірми також наголосило, що вихованці підвищили рівень міжособистісних відносин між працівниками. Однак, є і свої мінуси. Виявилося, кішки дуже люблять гризти дроти — тому офісна техніка вже кілька разів виходила з ладу.

    Крім того, працівникам компанії можна приводити на роботу своїх домашніх тварин, якщо їх нема з ким залишити. Перші підсумки експерименту поки що не підбито, але, за словами людей, вони вже бачать позитивну динаміку.

    Теги: ЗМІ час
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    У Японії вуличних кішок поселили в офісі для покращення роботи співробітників