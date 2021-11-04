У Японії вуличних кішок поселили в офісі для покращення роботи співробітників

Кішкам дозволено ходити по всьому офісу, залазити на столи та відволікати співробітників

В офісі компанії з Японії тепер мешкають дев'ять кішок, яких підібрали з вулиці, пише World of Buzz.

Начальство вважає, що завдяки тваринам співробітники менше нервуватимуть і краще працюватимуть.

За даними місцевих ЗМІ, на незвичайний експеримент зважилася компанія, яка займається онлайн-торгівлею.

Кішкам дозволено ходити по всьому офісу, залазити на столи та відволікати співробітників під час робочого дня.

Керівництво фірми також наголосило, що вихованці підвищили рівень міжособистісних відносин між працівниками. Однак, є і свої мінуси. Виявилося, кішки дуже люблять гризти дроти — тому офісна техніка вже кілька разів виходила з ладу.

Крім того, працівникам компанії можна приводити на роботу своїх домашніх тварин, якщо їх нема з ким залишити. Перші підсумки експерименту поки що не підбито, але, за словами людей, вони вже бачать позитивну динаміку.



