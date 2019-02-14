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    У світі

    Україна заявила в ОБСЄ, що російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату

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    Російські спецслужби надають конкретні інструкції для проведення таких підпалів, а також суттєву фінансову винагороду, - Прокопчук - Україна заявила в ОБСЄ, що російські спецслужби готують підпали храмів Московського патріархату
    Російські спецслужби надають конкретні інструкції для проведення таких підпалів, а також суттєву фінансову винагороду, - Прокопчук

    Російські спецслужби розпочали процес вербування українських громадян для проведення підпалів релігійних об'єктів, - Прокопчук

    Російські спецслужби для дестабілізації ситуації планують підпали релігійних об'єктів Московського патріархату в Україні, для чого активно вербують українських громадян, у тому числі на окупованому Донбасі. Про це на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук з посиланням на дані українських компетентних органів, повідомляє «Укрінформ».

    Як зазначається, серед численних принципів і зобов'язань ОБСЄ, що РФ грубо порушила і продовжує грубо порушувати, є також зобов'язання утримуватися від підтримки терористичної та підривної діяльності на територіях інших держав-учасниць. «Українським компетентним органам стало відомо, що російські спецслужби, в тому числі ті, що перебувають в окупованих районах Донбасу, розпочали процес вербування українських громадян для проведення підпалів релігійних об'єктів, що використовуються парафіями Московського патріархату в Україні», - сказав Прокопчук.

    Прокопчук додав, що російські спецслужби надають конкретні інструкції для проведення таких підпалів, а також суттєву фінансову винагороду.

    «Ми закликаємо Росію негайно припинити свої заходи, спрямовані на дестабілізацію України, в тому числі, і в релігійній сфері», - підкреслив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

     

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