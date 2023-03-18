Українські інструктори розпочали у Литві військові навчання зі стрільби

Метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних Сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки

У Литві розпочалися навчання українських військових на курсах інструкторів зі стрільби. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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«Метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних Сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки. Він дає теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійної підготовки до проведення вправ з бойовою стрільбою на закритих і відкритих стрільбищах у різний час доби та за різних природних умов. Після успішного завершення курсу інструктор зможе планувати, організовувати та проводити навчання з бойової стрільби», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня, сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської групи «Вагнер» терористичною організацією.