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Литва визнала групу «Вагнер» терористичною організацією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва визнала групу «Вагнер» терористичною організацією
Сейм рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, таких як «Вагнер», створених за підтримки влади РФ
фото: з відкритих джерел

Документ підтримали 117 депутатів

Сьогодні, 14 березня, сейм Литви одноголосно схвалив резолюцію щодо визнання російської групи «Вагнер» терористичною організацією. Документ підтримали 117 депутатів. Про це йдеться на сайті Сейму .

«Приватна військова компанія «Вагнер» Російської Федерації є терористичною організацією, а її найманці становлять загрозу безпеці держави та суспільства», – йдеться у документі.

Сейм рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, таких як «Вагнер», створених за підтримки влади РФ, для скоєння злочинів агресії на території України.

У резолюції йдеться, що найманці «Вагнера» «здійснюють систематичні, тяжкі злочини агресії - вбивають та катують громадянських мешканців України, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об'єкти, – що дорівнює тероризму».

«ПВК «Вагнер», заснована близьким до президента РФ Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, який перебуває під санкціями ЄС і США за втручання в демократичні процеси зарубіжних країн, сприяння реалізації імперіалістичних амбіцій Кремля, є тіньовим знаряддям російської влади – безкоштовно отримує від уряду РФ ракетні комплекси "Град", броньовики, користується російською військовою інфраструктурою, бійців компанії навчає Головне розвідувальне управління РФ», – наголошується в резолюції.

У ній звертають увагу на те, що ЄС та США оголосили санкції щодо групи «Вагнер» за участь у війні Росії в Україні, а також за скоєння тяжких злочинів, у тому числі масових страт, зґвалтувань, викрадень дітей, фізичного насильства та інших порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі.

Раніше повідомлялося, що між Конгресом США і президентом Джо Байденом назріває суперечка щодо того, чи визнавати терористичною організацією ПВК «Вагнер», яка воює проти України та звинувачується в жахливих звірствах.

Теги: Литва війна тероризм ПВК Вагнера санкції

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