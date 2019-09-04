Уряд Джонсона програв ключове голосування у парламенті



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Палата громад в ніч на середу, 4 вересня, проголосувала за рішення взяти під контроль порядок денний

Парламент Великої Британії зробив перший крок до того, щоб заблокувати плани прем'єр-міністра Боріса Джонсона вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Про це повідомляє ВВС.

Палата громад в ніч на середу, 4 вересня, проголосувала за рішення взяти під контроль порядок денний, що означає, що вони зможуть поставити на голосування законопроєкт, що вимагає від уряду добиватися нового відтермінування виходу Британії.

Зазвичай, порядок денний формує уряд. Але вчора 328 депутатів проголосували за зміну процедури, проти висловився 301 депутат. Проти планів уряду проголосували не тільки опозиційні партії, але і 21 депутат від правлячої Консервативної партії.

У середу депутати планують внести на розгляд міжпартійний законопроєкт, який змусить прем'єр-міністра просити ЄС про відстрочку Brexit до 31 січня, якщо парламентарі не схвалять нову угоду або не проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.

Після голосування Джонсон сказав, що висуне пропозицію про дострокові загальні вибори. Уряд має намір призначити вибори на 15 жовтня, однак для цього також потрібна згода парламенту, причому необхідно дві третини голосів.

Вибори можуть пройти за два дні до саміту ЄС, присвяченого Brexit.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

Джерело: Європейська правда