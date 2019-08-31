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    У світі

    У Британії відбуваються протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

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    <p>Протестувальники висловлюють своє ставлення до уряду Бориса Джонсона</p> - У Британії відбуваються протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

    Протестувальники висловлюють своє ставлення до уряду Бориса Джонсона

    Фото Sky News

    Акції заплановані у 30 містах та містечках по всій країні

    У Великій Британії по всій країні в суботу почалися акції протесту проти рішення Бориса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

    Про це повідомляє Sky News.

    Організатори сподіваються, що десятки тисяч людей вийдуть на вулиці після серії демонстрацій.

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    Акції заплановані у 30 містах та містечках по всій країні. У Лондоні протестувальники вже збираються на Даунінг-стріт, де розташований офіс прем’єра, та у Вестмінстері.

    Учасники акції несуть плакати із закликами «захищати демократію, протистояти закриттю парламенту» та «закривати вулиці, поки демократія не переможе».

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    Петиція проти рішення прем’єр-міністра на сайті парламенту отримала понад мільйон підписів.

    Нагадаємо, Борис Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.

    Лідер лейбористів Джеремі Корбін назвав призупинення роботи парламенту неприйнятним і пообіцяв, що депутати після виходу з літніх канікул 4 вересня спробують висловити вотум недовіри главі уряду.

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    ЄС Brexit Борис Джонсон
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