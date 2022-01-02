Уряд Франції зняв прапор ЄС з Тріумфальної арки через протест націоналістів

У Парижі на вимогу ультраправих зняли прапор ЄС з Тріумфальної арки

Французький уряд вирішив задовольнити вимогу ультраправих сил і зняти прапор Євросоюзу з Тріумфальної арки в Парижі

У Парижі з Тріумфальної арки зняли великий прапор Європейського Союзу, встановлений на честь початку шестимісячного головування Франції в Раді ЄС, після того як він викликав обурення з боку політиків, які дотримуються правих поглядів. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що величезний прапор ЄС підняли замість французького триколору на Новий рік, аби відзначити, що наступні півроку Франція головуватиме у Раді ЄС. Ультраправі засудили це як наругу над Францією та її ветеранами, оскільки Тріумфальна арка є монументом, присвяченим загиблим у війнах.

Раніше молодший міністр європейських справ Клеман Бон заявляв, що прапор залишиться на кілька днів, повідомляє Reuters.

«Було заплановано, що прапор буде знято цієї неділі, ми не встановлювали точний час», – сказав Бон.

Він відкинув думку, що уряд пішов на поступки після того, як лідер ультраправої партії «Національне обʼєднання» і кандидат у президенти Марін Ле Пен в суботу заявила, що звернеться до Державної ради Франції з проханням прибрати прапор ЄС.

Ле Пен, як і інші праві політики, звинуватила президента Емманюеля Макрона у «стиранні французької ідентичності» через зміну на арці прапора республіки на прапор ЄС.

Клеман Бон сказав, що Ле Пен та інші політики все неправильно зрозуміли, коли сказали, що на прапор ЄС замінили французький прапор, оскільки останній не постійно встановлений на Тріумфальній арці.