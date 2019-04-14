В Африці від малярії помер український миротворець
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Юрій Політько проходив службу в місті Кітчанга
У госпіталі міста Кампала (Уганда) помер український військовослужбовець зі складу стабілізаційної місії Організації об'єднаних націй в Демократичній республіці Конго. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
«Трагічно загинув український офіцер, який виконував завдання в Демократичній Республіці Конго в якості військового спостерігача. Військовослужбовець Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України полковник Юрій Політько проходив службу в місті Кітчанга», - наголошується в повідомленні.
Штабом МООНСДРК було отримано лист від Бази медичної підтримки Місії у місті Ентеббе, в якому повідомляється, що в результаті важкої форми протікання малярії 11 квітня 2019 полковник Політько Юрій Володимирович помер у госпіталі 4го рівня міста Кампала.