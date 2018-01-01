В американському університеті сталася стрілянина, є поранені

Причини стрілянини невідомі

На території Південно-східного університету в американському штаті Луїзіана сталася стрілянина, в результаті дві людини отримали поранення. Про це повідомила адміністрація університету на сторінці у соцмережі Twitter. «Поліція університету підтвердила, що стався інцидент за участю кількох людей в північному кампусі. Був відкритий вогонь,



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AP Photo / Susan Walsh

Причини стрілянини невідомі

На території Південно-східного університету в американському штаті Луїзіана сталася стрілянина, в результаті дві людини отримали поранення. Про це повідомила адміністрація університету на сторінці у соцмережі Twitter.

«Поліція університету підтвердила, що стався інцидент за участю кількох людей в північному кампусі. Був відкритий вогонь, двоє людей отримали поранення, які не несуть загрозу життю», - йдеться у повідомленні.

Наразі загрози безпеки немає, поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.