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    В Амстердамі придумали альтернативу «кварталу червоних ліхтарів»

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    В Амстердамі придумали альтернативу &laquo;кварталу червоних ліхтарів&raquo; - В Амстердамі придумали альтернативу «кварталу червоних ліхтарів»
    В Амстердамі придумали альтернативу «кварталу червоних ліхтарів»
    Фото: AFP

    Влада планує побудувати за містом п'ятиповерховий «еротичний центр» площею п'ять тисяч квадратних метрів

    Влада Амстердама придумала альтернативу «кварталу червоних ліхтарів» в центрі міста після прийняття рішення про його закриття. Про це пише The Guardian.

    Згідно з документом, поданим мером Фемке Халсема, влада планує побудувати за містом п'ятиповерховий «еротичний центр» площею п'ять тисяч квадратних метрів з двома барами, сотнею невеликих кімнат і місцями для інтимних розваг, наприклад стриптиз-клубом.

    Таким чином Халсема прагне поліпшити умови для секс-працівників та «очистити» історичний центр міста.

    Вхід в центр передбачається зробити платним, щоб не привертати туристів, які приходять в район Де Валлен просто подивитися, але не стають клієнтами.

    На даний момент влада Амстердама намагається знайти комерційного партнера для майбутнього підприємства.

    Про плани мера Амстердама закрити «квартал червоних ліхтарів» повідомлялося в лютому. Члени політичних партій підтримали ініціативу і запропонували побудувати «еротичний центр» в іншому місці, однак поки не назвали точну локацію. Чиновники пояснили таке рішення бажанням змінити туристичний імідж міста.

    Пропозиція розформувати квартал вже було озвучено в лютому 2019 року. Тоді глава міста обіцяла розглянути всі можливі варіанти перетворення району, які не поставили б під загрозу безпеку працюючих там повій. У відповідь на ініціативу активісти назвали місце «м'ясним ринком» і зовсім запропонували відмовитися від нього.

    Теги: активісти влада
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