В Аргентині та Уругваї повністю відключили електроенергію
Масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів, - ЗМІ
В Аргентині і Уругваї залишилися без електрики щонайменше 48 млн жителів
В Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії.
Про це повідомляє BBC із посиланням на повідомлення енергокомпанії Edesur.
Згідно з інформацією, в Аргентині і Уругваї залишилися без електрики через збій в системі електропостачання.
Знеструмлення зачепило щонайменше 48 млн жителів.
Крім того, відключення електрики сталося також в деяких районах Бразилії та Парагваю.
За даними аргентинських ЗМІ, масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів.
Нагадаємо, на початку червня через ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощі, грози) в Україні були знеструмлені 184 населених пункти в семи областях.