В Аргентині та Уругваї повністю відключили електроенергію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів, - ЗМІ

В Аргентині і Уругваї залишилися без електрики щонайменше 48 млн жителів

В Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії.

Про це повідомляє BBC із посиланням на повідомлення енергокомпанії Edesur.

Згідно з інформацією, в Аргентині і Уругваї залишилися без електрики через збій в системі електропостачання.

Знеструмлення зачепило щонайменше 48 млн жителів.

Крім того, відключення електрики сталося також в деяких районах Бразилії та Парагваю.

За даними аргентинських ЗМІ, масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів.

Нагадаємо, на початку червня через ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощі, грози) в Україні були знеструмлені 184 населених пункти в семи областях.