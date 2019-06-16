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    У світі

    В Аргентині та Уругваї повністю відключили електроенергію

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    Масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів, - ЗМІ - В Аргентині та Уругваї повністю відключили електроенергію
    Масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів, - ЗМІ

    В Аргентині і Уругваї залишилися без електрики щонайменше 48 млн жителів

    В Аргентині та Уругваї 16 червня сталося масове відключення електроенергії.

    Про це повідомляє BBC із посиланням на повідомлення енергокомпанії Edesur.

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    Згідно з інформацією, в Аргентині і Уругваї залишилися без електрики через збій в системі електропостачання.

    Знеструмлення зачепило щонайменше 48 млн жителів.

    Крім того, відключення електрики сталося також в деяких районах Бразилії та Парагваю.

    За даними аргентинських ЗМІ, масовий блекаут стався після 07:00 за місцевим часом, в результаті чого було зупинено рух поїздів.

    Нагадаємо, на початку червня через ускладнення погодних умов (шквальний вітер, дощі, грози) в Україні були знеструмлені 184 населених пункти в семи областях.

     

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