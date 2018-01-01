В Австралії випробували словенський електролітак Alpha Electro

Повітряне судно проходило льотні випробування в аеропорту міста Перт

Словенський виробник легких літаків Pipistrel випробував свій перший повністю електричний літак Alpha Electro. Повітряне судно проходило льотні випробування в аеропорту міста Перт, повідомляє Futurism. Для того, щоб привнести електричні літаки в небо Австралії, Pipistrel працює з місцевим стартапом Electro.Aero. Новий літак в майбутньому



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Повітряне судно проходило льотні випробування в аеропорту міста Перт

Словенський виробник легких літаків Pipistrel випробував свій перший повністю електричний літак Alpha Electro.

Повітряне судно проходило льотні випробування в аеропорту міста Перт, повідомляє Futurism.

Для того, щоб привнести електричні літаки в небо Австралії, Pipistrel працює з місцевим стартапом Electro.Aero. Новий літак в майбутньому планується використовувати для польотів на острів Роттнест, який розташований за 18 км від континентального узбережжя Західної Австралії.

Такі завдання пояснюють, чому дальність польоту моделі Alpha Electro порівняно невелика. Двомісний літак здатний перебувати в повітрі протягом години і досягати крейсерської швидкості 85 вузлів (157 км/год).