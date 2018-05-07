В Австралії витратять $34 млн на захист коал

В Австралії зменшується кількість коал, в тому числі через напади собак та зміни клімату

Австралійський штат Новий Південний Уельс витратить 34 мільйони доларів США на захист символу цієї території - коали. Ці гроші використають на створення лісових резервів та будівництво лікарні для догляду за хворими тваринами. Також влада встановить позначки на дорогах, оскільки часто коал збивають автомобілі. В Австралії зменшується кількість



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Австралії зменшується кількість коал, в тому числі через напади собак та зміни клімату

Австралійський штат Новий Південний Уельс витратить 34 мільйони доларів США на захист символу цієї території - коали.

Ці гроші використають на створення лісових резервів та будівництво лікарні для догляду за хворими тваринами.

Також влада встановить позначки на дорогах, оскільки часто коал збивають автомобілі.

В Австралії зменшується кількість коал, в тому числі через напади собак та зміни клімату.

Майже 25 тисяч гектарів державного лісу стануть місцем проживання для коал, аби там тварини могли вільно розмножуватись.

Дослідження стверджують, що за останні два десятиліття кількість коал в цьому в штаті Новий Південний Уельс скоротилася приблизно на 26%.

За попередніми оцінками місцевої влади, залишилося близько 36 тисяч коал.

За оцінками Австралійського фонду коал, у дикій природі залишилося лише 43 тисячі коал. Вчені вважають, що у XVIII столітті на континенті їх було понад 10 мільйонів.

Джерело: ВВС Україна