В Австрії сотні мусульман перейшли в християнство

75 відсотків хрещених в Австрії в 2017 році повнолітніх складають мусульмани

Криза з біженцями зіграла на руку католицькій церкві в Австрії: в країні зафіксовано значне число мусульман, які прийняли християнство. Три чверті з 750 хрещених в 2017 році повнолітніх складають вихідці з мусульманських країн, повідомляє в середу, 13 січня, агентство dpa з посиланням на офіційного представника архієпископства Відня. Тільки в



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75 відсотків хрещених в Австрії в 2017 році повнолітніх складають мусульмани

Криза з біженцями зіграла на руку католицькій церкві в Австрії: в країні зафіксовано значне число мусульман, які прийняли християнство. Три чверті з 750 хрещених в 2017 році повнолітніх складають вихідці з мусульманських країн, повідомляє в середу, 13 січня, агентство dpa з посиланням на офіційного представника архієпископства Відня. Тільки в австрійській столиці пройшли обряд хрещення 260 чоловік, що представляють 15 різних націй.

Фредеріка Досталь, що відповідає в архієпископства за хрещення дорослих, вважає неспроможним твердження, що мігранти змінюють віру, щоб збільшити шанси на отримання притулку.

«Оскільки католицька церква в Австрії не хоче отримувати псевдохристиян, ми дуже строго підходимо до відбору кандидатів і дозволу на обряд хрещення», - зазначила вона. Підготовка до хрещення займає мінімум один рік, який включає в себе регулярне відвідування релігійних занять і церковних служб, проходження християнських нормам життя і участь в благодійних заходах.

За даними Євростату, в 2016 році в Європу прибуло 1,2 млн здобувачів притулку. Австрія в цьому ж році посіла п'яте місце в Європі, прийнявши 39 860 мігрантів. Попереду опинилися Німеччина, Італія, Франція і Греція. Більшу частину біженців, які осіли в Австрії в попередньому році, склали афганці. За даними австрійського інтернет-видання OE24, до трійки також увійшли вихідці з Сирії та Іраку.

Джерело: Deutsche Welle