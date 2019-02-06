В Азербайджані стався землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Магнітуда підземних поштовхів становила 5,1

Жителі Баку повідомляють, що сильні поштовхи відчувалися навіть у столиці

На півночі Азербайджану у вівторок ввечері, 5 лютого, стався сильний землетрус. Про це повідомила Геологічна служба США.

Відзначається, що магнітуда підземних поштовхів становила 5,1, а осередок залягав на глибині всього 10 кілометрів. Епіцентр землетрусу розташовувався за 26 кілометрів на північний схід від міста Баскал.

Жителі Баку повідомляють, що сильні поштовхи відчувалися навіть у столиці.

За даними Республіканського сейсмологічного центру Азербайджану, сила землетрусу в епіцентрі на території Ісмаіллінського району становила 6 балів, а в прилеглих регіонах - 5,3 бала.

Раніше повідомлялося, що біля узбережжя Чилі зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6,7.