В Ефіопії стартував 32-й саміт Африканського Союзу



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32-й саміт голів держав та урядів країн Африканського Союзу

Серед обов'язків Асамблеї - визначення політики Африканського союзу

У столиці Ефіопії Аддіс-Абебі розпочав роботу 32-й саміт голів держав та урядів країн Африканського Союзу (АС).

Про це інформує офіційний сайт спільноти.

«Вищий орган Африканського Союзу - Асамблея, до якої входять глави держав та урядів усіх 55 африканських країн, розпочав свою 32-гу чергову сесію. Засідання Асамблеї є завершенням статутних зборів представників АС, йому передували засідання Виконавчої ради та Комітету постійних представників АС», - йдеться у повідомленні.

Серед обов'язків Асамблеї - визначення політики Африканського союзу, визначення його пріоритетів, ухвалення щорічної програми та контроль за виконанням політики та рішень АС.

10 лютого закінчилося головування Руанди у спільноті, тому президент Поль Кагаме символічно передав президенту Єгипту Абдулу Фаттах Аль-Сісі президію під час церемонії відкриття саміту.

Президент Єгипту закликав до створення більших можливостей для працевлаштування та заохочення інвестицій в Африці. Голова Африканського союзу наголосив на необхідності вирішення інших поточних проблем континенту, зокрема, тероризму та екстремізму.

До Асамблеї звернувся генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який зауважив, що АС та ООН вже успішно співпрацюють на всьому континенті, але необхідно зробити більше для зміцнення партнерства. Гутерріш також заявив, що «Африка приймає майже третину біженців та внутрішньо переміщених осіб у світі. Незважаючи на власні соціальні, економічні та безпекові виклики, уряди та громадяни держав Африки зберігають кордони, двері та серця відкритими для потреб мільйонів».

Джерело: Укрінформ