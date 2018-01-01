В Естонії пройшов військовий парад

На параді показали американську протиракетну систему Patriot

У столиці Естонії Талліні в суботу, 24 лютого, пройшов військовий парад з нагоди 100-річчя створення незалежної естонської держави. В урочистому заході взяли участь близько 1100 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової техніки, в тому числі танки Challenger-II і бойові машини піхоти Warrior зі складу бойової групи НАТО, а також самохідні



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На параді показали американську протиракетну систему Patriot

У столиці Естонії Талліні в суботу, 24 лютого, пройшов військовий парад з нагоди 100-річчя створення незалежної естонської держави. В урочистому заході взяли участь близько 1100 військовослужбовців і близько 100 одиниць бойової техніки, в тому числі танки Challenger-II і бойові машини піхоти Warrior зі складу бойової групи НАТО, а також самохідні гаубиці К-9 і мотострілецька техніка з України.

На параді було продемонстровано американську протиракетну систему Patriot, що була доставлена напередодні в Естонію. На заході були представлені всі роди військ збройних сил Естонії, пройшли також знаменні групи з Фінляндії, Франції, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Швеції, України та США.

Над площею Свободи пролетіли вертольоти і літаки ВПС і прикордонної охорони Естонії, а також два вертольоти США UH-Black Hawk, три винищувача Eurofighter з Італії і два винищувачі F-16 ВПС Данії. Завершила проліт авіації ескадрилья восьми винищувачів F-16 ВПС США.

Командувач Силами оборони Естонії генерал Рихо Террас в своїй промові назвав перебування військ НАТО в Естонії головним фактором військового стримування. «Сила наших союзницьких відносин криється в єдності. Це арматура, навколо якої залитий найсильніший всіх часів військовий союз. Для Естонії це означає присутність союзників. Це основа військового стримування», - сказав він.

Терас зазначив, що військовослужбовці Естонії готові реагувати там, де від них чекають допомоги. «Вони служать поряд з французами і англійцями, американцями та фінами і солдатами багатьох інших країн. Ми повинні бути пильними і готовими до складних місій далеко від дому», - підсумував командувач естонської армією.

Тим часом голова естонського парламенту Ейкі Нестор в заяві з нагоди 100-річчя незалежності країни констатував, що незалежність Естонії ще ніколи раніше не була захищена так добре, як в даний час.

Джерело: Deutsche Welle