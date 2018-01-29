В Індії автобус впав у річку — 10 людей загинули

«Місцеві жителі самі почали рятувальну операцію, після чого висловили невдоволення пізнім приїздом рятувальників, закидавши їх камінням»

В індійському штаті Західна Бенгалія пасажирський автобус впав у річку. Про це повідомляє India Today. В результаті інциденту загинули щонайменше 10 осіб, семеро були врятовані. Сам автобус був розрахований на 42 людини, але поки невідомо, скільки саме пасажирів в ньому знаходилося. Наголошується, що місцеві жителі самі почали рятувальну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: www.indiatoday.in Автобус, який впав у індійську річку

«Місцеві жителі самі почали рятувальну операцію, після чого висловили невдоволення пізнім приїздом рятувальників, закидавши їх камінням»

В індійському штаті Західна Бенгалія пасажирський автобус впав у річку. Про це повідомляє India Today.

В результаті інциденту загинули щонайменше 10 осіб, семеро були врятовані. Сам автобус був розрахований на 42 людини, але поки невідомо, скільки саме пасажирів в ньому знаходилося.

Наголошується, що місцеві жителі самі почали рятувальну операцію. А потім висловили невдоволення пізнім приїздом поліції та рятувальників, закидавши їх камінням. Деякі машини були підпалені.

Міністр транспорту Сувенду Адхікарі разом з транспортним секретарем та іншими офіційними особами знаходяться на шляху до місця події. Уряд наказав розслідувати це питання.

Головний міністр Західної Бенгалії Мамата Банерджі оголосив про грошові компенсації для найближчих родичів померлих.