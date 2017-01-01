В Індії через падіння автобуса в річку загинули 33 людини

Рятувальники дістали тіла загиблих

Унаслідок падіння пасажирського автобуса в річку в Індії загинули 33 людини. Про це повідомляє Los Angeles Times. Рятувальники дістали тіла загиблих з річки. За даними поліції, автобус прямував з Савай-Мадхопур в Лалсот і спробував здійснити обгін на мосту. Водій при цьому не впорався з керуванням. Видання повідомляє, що серед версій



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Рятувальники дістали тіла загиблих

Унаслідок падіння пасажирського автобуса в річку в Індії загинули 33 людини. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Рятувальники дістали тіла загиблих з річки.

За даними поліції, автобус прямував з Савай-Мадхопур в Лалсот і спробував здійснити обгін на мосту. Водій при цьому не впорався з керуванням.

Видання повідомляє, що серед версій розглядається також перевтома водія, недбалість, погана якість дороги і низький рівень техобслуговування.

Джерело: Громадське