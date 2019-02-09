В Індії від отруєння алкоголем померло 39 людей



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Поліція затримала вісім підозрюваних у цій справі

Саморобний алкоголь містив токсичний метанол

На півночі Індії після отруєння саморобним алкоголем загинуло 39 осіб, ще 20 опинились в лікарні. Про це повідомляє The Guardian.

Старший співробітник поліції Ашока Кумара розповів, що трапилось два смертельних інциденти. Один відбувався у штаті Уттар-Прадеш, де загинуло 26 осіб, інший у сусідньому штаті Уттаракханд, де загинуло 13 людей. Правоохоронці встановили, що саморобний алкоголь містив токсичний метанол.

Також повідомляється, що поліція затримала 8 підозрюваних у справі. Владою обох штатів тимчасово було відсторонено від служби 35 чиновників, серед яких 12 поліцейських.

Випадки отруєння неякісним алкоголем в Індії не є рідкісними. Оскільки багато мешканців не можуть собі дозволити ліцензовані напої, вони часто купують нелегальне спиртне, куди додають хімікати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії потяг зійшов з рейок, є загиблі. За попередніми даними, причиною інциденту став злам рейки на кінці залізничної станції, через це перекинулися три вагон.