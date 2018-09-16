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    У світі

    В Індії заарештували серійного вбивцю далекобійників

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    В Індії заарештували серійного вбивцю далекобійників

    Злочинець аргументував свої злочини «позбавленням від мук»

    В Індії поліція міста Бхопале штату Мадх’я-Прадеш заарештувала 48-річного кравця Адеша Хамру, який за останніх 8 років вбив 33 далекобійника.

    Про це повідомляє Times of India.

    У поліції повідомили, що останнє вбивство Хамру здійснив минулого тижня. Його жертвами став водій та двоє його помічників.

    Він зізнався, що скоїв вбивства 33 осіб. Найчастіше він знайомився з далекобійниками в придорожніх кафе і підсипав у їх напої і їжу снодійне. Потім він вбивав їх, повністю роздягав, а тіла скидав у каналізацію або ховав за пагорбами вздовж дороги.

    Свої вчинки Хамру пояснив поліції тим, що «визволив далекобійників від мук», так як вважав, що у них дуже важке життя.

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