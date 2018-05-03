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    В Індії загинуло майже 100 людей через піщані буревії

    Більшість загиблих спали в той момент, коли їхні будинки обвалились
    Щонайменше 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв. Найбільше постраждав штат Уттар-Прадеш. Багато житлових будинків в Уттар-Прадеші та Раджастані повністю зруйновані. Більшість загиблих спали в той момент, коли їхні будинки обвалились. Швидкість вітру в середу ввечері досягала 130 кілометрів на годину. У
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    Більшість загиблих спали в той момент, коли їхні будинки обвалились

    Щонайменше 95 людей загинули на півночі Індії в результаті сильних гроз і піщаних буревіїв. Найбільше постраждав штат Уттар-Прадеш.

    Багато житлових будинків в Уттар-Прадеші та Раджастані повністю зруйновані. Більшість загиблих спали в той момент, коли їхні будинки обвалились.

    Швидкість вітру в середу ввечері досягала 130 кілометрів на годину. У деяких випадках люди загинули через удари блискавок.

    Піщані буревії поширені в цій частині Індії, але вони зазвичай не призводять до такої великої кількості жертв.

    У штаті Уттар-Прадеш загинули 64 людини, з них 43 жертви в місті Агра, де розташований Тадж-Махал. Влада вважає, що кількість загиблих може збільшитися.

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    Стихія також вдарила по трьох районах у сусідньому Раджастані, де загинула щонайменше 31 людина.

    У країні розгорнута масштабна рятувальна операція, також влада розпорядилася ліквідувати наслідки стихії.

    На півночі Індії є великі проблеми з електроенергією та роботою громадського транспорту, повалені дерева.

    Влада штату оголосила, що сім'ям загиблих виплатять по 400 тисяч рупій (близько 6 тисяч доларів) компенсації.

    Джерело: ВВС Україна

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