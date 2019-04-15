В Індії заявили про успішне випробування крилатої ракети Nirbhay



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Ракета Nirbhay перебувала в повітрі більше 40 хвилин Скріншот з відео

Випробування ракети вітчизняної розробки Nirbhay Індія веде з 2013 року

Індія провела успішні випробування дозвукової крилатої ракети великої дальності Nirbhay. Про це повідомляє Ndtv у понеділок, 15 квітня.

Запуск ракети був проведений з полігону Чандипур у східному штаті Одиші. Стверджується, що Nirbhay, яка здатна летіти на висоті всього близько 100 метрів на швидкості близько 0,7 Маха, успішно вразила ціль через 42 хвилини 23 секунди.

Також відомо, що стеження за польотом ракети проводилося за допомогою наземних радарів, а інші параметри контролювалися телеметричними станціями. Інші подробиці випробування не наводяться.

Випробування ракети вітчизняної розробки Nirbhay Індія веде з 2013 року. Але лише попередній запуск, який пройшов на початку листопада 2017 року, був визнаний успішним, інші три закінчилися невдачею, після чого в ракеті змінили двигун. Запущена 7 листопада 2017 року ракета перебувала в повітрі в цілому 50 хвилин, пролетівши 647 кілометрів.

Джерело: Кореспондент.net