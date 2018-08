У США викрали літак, який пізніше розбився

Для перехоплення літака були відправлені два винищувачі F-15

У США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Він розбився в районі затоки Пьюджет, повідомляється в твіттері аеропорту.

У повідомленні наголошується, що на борту літака не було пасажирів. Зараз аеропорт працює в штатному режимі.

Авіакомпанія Alaska Airlines повідомляє, що інцидент стався близько восьмої вечора за місцевим часом. У компанії вважають, що на борту був тільки один чоловік, який керував літаком.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU