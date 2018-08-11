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    У США викрали літак, який пізніше розбився

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    У США викрали літак, який пізніше розбився

    Для перехоплення літака були відправлені два винищувачі F-15

    У США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Він розбився в районі затоки Пьюджет, повідомляється в твіттері аеропорту.

    У повідомленні наголошується, що на борту літака не було пасажирів. Зараз аеропорт працює в штатному режимі.

    Авіакомпанія Alaska Airlines повідомляє, що інцидент стався близько восьмої вечора за місцевим часом. У компанії вважають, що на борту був тільки один чоловік, який керував літаком.

    У поліції заявили, що для перехоплення літака були відправлені два винищувачі F-15. Вони намагалися тримати його на безпечній відстані від людей. Відомство підкреслює, що винищувачі не причетні до краху літака.

    Поліція зазначає, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Літак викрав 29-річний механік. Він робив трюки в повітрі і через відсутність навичок керування літаком розбився.

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