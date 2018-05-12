В Іраку обирають парламент. Вперше після придушення ІДІЛ

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Фото: alarabiya.net Голосування на дільниці

За безпекою на іракських виборчих дільницях стежать десятки тисяч правоохоронців

В Іраку в суботу, 12 травня, розпочалися парламентські вибори. Вони стали першими з тих пір, як в кінці 2017 року прем'єр-міністр країни Хейдар аль-Абаді оголосив про перемогу над терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІД). У голосуванні можуть взяти участь близько 24,5 мільйона жителів Іраку.

На 329 місць у парламенті претендують майже 7 тисяч осіб, включені в 87 партійних списків. При цьому приблизно 2 тисячі кандидатів - жінки. Завдяки новій електронній системі голосування, перші результати голосування стануть відомі вже ввечері 12 травня.

Для забезпечення безпеки на виборчих дільницях задіяні десятки тисяч правоохоронців. Високий рівень безпеки пов'язаний, зокрема, з погрозами терактів в день виборів, які надійшли раніше від бойовиків ІД.

У грудні 2017 року іракський прем'єр аль-Абаді оголосив про закінчення війни проти терористів-сунітів з ІД, які захопили великі частини території Іраку в 2014 році. Після цієї перемоги Ірак переживає важливу фазу, так як мова йде про його майбутнє, зазначила в інтерв'ю інформагентству dpa голова відділення Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Іраку Катаріна Ріц. Міжнародне співтовариство не повинно залишати Багдад без уваги, вважає вона.

Джерело: Deutsche Welle