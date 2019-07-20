В Іраку вбили 10 бойовиків ІДІЛ



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Безпекова ситуація в Іраку суттєво покращилася після того, як служби країни повністю здолали бойовиків ІДІЛ наприкінці 2017 року, - ЗМІ

Літак коаліції завдав удару по сховку ІДІЛ у у провінції Ніневех у пустелі поблизу кордону із Сирією - ЗМІ

В Іраку внаслідок авіаудару міжнародної коаліції загинули 10 бойовиків ІДІЛ.

Про це із посиланням на заяву армії Іраку повідомляє Сіньхуа.

«Діючи на основі даних розвідки, літак коаліції завдав удару по сховку ІДІЛ у пустелі поблизу кордону із Сирією... Авіаудар призвів до загибелі 10 екстремістів ІДІЛ та руйнування їх сховку та автомобіля», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що сховок розташовувався у провінції Ніневех.

Сіньхуа нагадує, що безпекова ситуація в Іраку суттєво покращилася після того, як безпекові служби країни повністю здолали бойовиків ІДІЛ наприкінці 2017 року.

«Залишки ІДІЛ, однак, розчинилися у міських зонах або відійшли у пустелі та гірські регіони, знайшовши безпечні сховки, та проводячи регулярні партизанські напади на цивільних та силовиків», - зазначає агентство.