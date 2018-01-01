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    В Іраку засудили 16 турецьких жінок за зв’язки з ІДІЛ

    Вирок не остаточний і підлягає оскарженню
    Іракський суд засудив 16 жінок з Туреччини до смертної кари через повішення за приєднання до терористичної організації «Ісламська держава». «Центральний кримінальний суд виніс вирок після того, як було доведено, що жінки належать до терористичного угрупування, і після того, як вони зізналися, що вступили у шлюб з
    • Сьогодні, 06:39
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    Фото ілюстративне
    Фото ілюстративне

    Вирок не остаточний і підлягає оскарженню

    Іракський суд засудив 16 жінок з Туреччини до смертної кари через повішення за приєднання до терористичної організації «Ісламська держава».

    «Центральний кримінальний суд виніс вирок після того, як було доведено, що жінки належать до терористичного угрупування, і після того, як вони зізналися, що вступили у шлюб з терористами, матеріально допомагали їх діяльності, а також допомагали в здійсненні терактів», - йдеться в повідомленні Reuters.

    Зазначається, що вирок не остаточний і підлягає оскарженню.

    Минулого тижня ще одна турецька жінка була засуджена до смертної кари і 10 осіб різних національностей до довічного ув'язнення.

    У грудні влада Іраку стратила 38 своїх громадян, котрі перебували в терористичних організаціях «Ісламська держава» і «Аль-Каїда».

    Туреччина Ірак ІДІЛ Ісламська держава жінка
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