В Іраку засудили 16 турецьких жінок за зв’язки з ІДІЛ

Вирок не остаточний і підлягає оскарженню

Іракський суд засудив 16 жінок з Туреччини до смертної кари через повішення за приєднання до терористичної організації «Ісламська держава». «Центральний кримінальний суд виніс вирок після того, як було доведено, що жінки належать до терористичного угрупування, і після того, як вони зізналися, що вступили у шлюб з



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Вирок не остаточний і підлягає оскарженню

Іракський суд засудив 16 жінок з Туреччини до смертної кари через повішення за приєднання до терористичної організації «Ісламська держава».

«Центральний кримінальний суд виніс вирок після того, як було доведено, що жінки належать до терористичного угрупування, і після того, як вони зізналися, що вступили у шлюб з терористами, матеріально допомагали їх діяльності, а також допомагали в здійсненні терактів», - йдеться в повідомленні Reuters.

Зазначається, що вирок не остаточний і підлягає оскарженню.

Минулого тижня ще одна турецька жінка була засуджена до смертної кари і 10 осіб різних національностей до довічного ув'язнення.

У грудні влада Іраку стратила 38 своїх громадян, котрі перебували в терористичних організаціях «Ісламська держава» і «Аль-Каїда».