В Ірані посадили у в’язницю рідного брата президента Рухані



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Молодший брат і головний радник Рухані Хосейн Ферейдун був заарештований в 2017 році, але незабаром звільнений під заставу

Хосейна Ферейдуна звинувачували у фінансових зловживаннях

В Ірані засудили до позбавлення волі молодшого брата президента країни Хасана Роугані - Хосейна Ферейдуна.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Хосейна Ферейдуна звинувачували у фінансових зловживаннях, повідомляють іранські ЗМІ та уточнюють, що брата президента засудили на невизначений термін.

«Ця особа була визнана невинною за деякими звинуваченнями, але за іншою частиною звинувачень він був засуджений до тюремного ув'язнення, проте рішення суду ще не було остаточним, тому я утримаюсь від деталей», – сказав представник судової влади Хамідреза Хосейні.

Іранські інформаційні агентства Mehr та ISNA також повідомляють, що вирок може бути оскаржений.

Ферейдун і його брат мають різні прізвища, тому що Рухані його змінив. Молодший брат і головний радник Рухані Хосейн Ферейдун був заарештований в 2017 році після звинувачень в корупції, але незабаром звільнений під заставу.

Критики Рухані вимагали кримінальної відповідальності для його брата, прихильники припускали, що справа проти Ферейдуна стала частиною кампанії з підриву політики президента Ірану.