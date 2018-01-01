В Ірані ширяться протести проти обов’язкового носіння хіджабу

Більшість іранців вважають, що жінки повинні самі вирішувати, носити хіджаб чи ні

Все більше іранців виступають проти обов'язкового носіння хіджабу. Про це з посиланням на дані звіту стратегічного центру при адміністрації президента Ірану повідомляє агентство dpa в суботу, 3 лютого. Іранська влада стурбована цією тенденцією, зазначено в документі. За їхньою оцінкою, більшість жителів країни вважають, що не держава, а самі жінки



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Більшість іранців вважають, що жінки повинні самі вирішувати, носити хіджаб чи ні

Все більше іранців виступають проти обов'язкового носіння хіджабу. Про це з посиланням на дані звіту стратегічного центру при адміністрації президента Ірану повідомляє агентство dpa в суботу, 3 лютого.

Іранська влада стурбована цією тенденцією, зазначено в документі. За їхньою оцінкою, більшість жителів країни вважають, що не держава, а самі жінки повинні вирішувати, носити їм хіджаб чи ні. Затримання і грошові штрафи з боку поліції моралі, яка стежить за дотриманням правил носіння жіночого одягу в громадських місцях, не дають ефекту, йдеться в звіті.

З кінця грудня в ряді іранських міст йде кампанія проти обов'язкового носіння хіджабу. Жінки публічно знімають хустки і розмахують ними, як прапором. За подібні акції протесту були затримані, щонайменше, 30 жінок. В останні дні кампанію проти хіджабів підтримали, в тому числі, депутати іранського парламенту.

Нагадаємо, українська шахістка Марія Музичук відмовилася брати участь у турнірі в Ірані через обов’язкову умову носіння хіджабу. Пізніше так вдіяла і її сестра, також шахістка Анна Музичук. Вона відмовилася їхати до Саудівській Аравії через необхідність вдягати абайю: одяг, що закриває тіло з голови до ніг.

Джерело: Deutsche Welle